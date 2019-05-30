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O esnaf konuştu: ‘İmamoğlu bana tokat atmadı’ | Son dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün bir esnafla yaşadığı tartışma bazı medya gruplarınca 'tokat attı' diye servis edilmişti. O genç, haberi aynı şekilde servis eden Sabah gazetesine verdiği röportajında İmamoğlu'nun kendisine tokat atmadığını söyledi.

10:56 -
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O esnaf konuştu: ‘İmamoğlu bana tokat atmadı’ | Son dakika

23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri için vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir esnaf gençle montaj görüntüler sebebiyle tartışma yaşamış ve bu olay sonrasında ise ‘İmamoğlu esnafa tokat attı’ şeklinde iftira haberleri yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı bir konuşmasında “Ekrem Bey son zamanlarda çok sinirli, bir çocuğu tokatladı” demişti.

“İMAMOĞLU BANA TOKAT ATMADI”

Gerçek ismi Doğukan Keskin olan fakat Sabah’ın Eyüp Keskin diye servis ettiği haberde ‘tokat’ olayını yalanlayan genç şu ifadeleri kullandı;

“Söylemem gereken her şeyi yüzüne söyledim. Türkiye’nin birliğine, dirliğine kast etme kastı olanlarla yan yana duran herkese aynı tepkiyi gösteririz. Konuşmalarım, söylediklerimi kesip kendi istedikleri şekilde yayınlıyorlar. Ancak ben söylemem gerekenleri gözünün içine baka baka söyledim.

Konuşmanın bir bölümünde elini göğsüme vurup sözde bana ders veriyor. Sonra da sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, ‘tokatladı’ diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz.”

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Son güncelleme: android-time 11:00 30.05.2019
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