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‘O fotoğraf yeniden yerine asılacak!’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astırdığı ve İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınıp kayyum atandıktan sonra yerinden indirilen Atatürk fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

11:19 -
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‘O fotoğraf yeniden yerine asılacak!’

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden sonra 18 gün görevde kaldığı sürede odasına astırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir köylünün derdini dinlediği fotoğrafı, kayyum vali Ali Yerlikaya tarafından yerinden indirildi. İki görevli Atatürk fotoğrafını ‘gülücükler dağıtarak’ odadan çıkarmıştı.

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İmamoğlu’nun açık ara farkla yeniden başkan seçilmesinden sonra Sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden yerine asılması için çağrıda bulundu.

İşte o çağrılardan bazıları:

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Son güncelleme: android-time 11:52 24.06.2019
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