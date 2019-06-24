‘O fotoğraf yeniden yerine asılacak!’

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden sonra 18 gün görevde kaldığı sürede odasına astırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir köylünün derdini dinlediği fotoğrafı, kayyum vali Ali Yerlikaya tarafından yerinden indirildi. İki görevli Atatürk fotoğrafını ‘gülücükler dağıtarak’ odadan çıkarmıştı.

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İmamoğlu’nun açık ara farkla yeniden başkan seçilmesinden sonra Sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden yerine asılması için çağrıda bulundu.

İşte o çağrılardan bazıları:

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