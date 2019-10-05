O hadsiz 19 yıldır İBB’de çalışıyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 19 yıldır Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Yöneticiliği olarak çalışan ve ‘Miralay’ takma adıyla Misvak dergisinde cinsiyetçi, ırkçı ve hakaret içeren karikatürler çizen çizerin işine son verildi.

Misvak dergisinin açıklamasıyla İBB’de çalıştığı ortaya çıkan Miralay, daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren karikatürleri ile tepki çekmişti. Miralay, 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri dönemi ve sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ağır hakaretler içeren karikatürler çizmişti.

‘EVET DOĞRU KOVULDUM’

İBB’den kovulması ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Miralay, “Gelen mesajlara hem cevap hem de bilgilendirme amacıyla bu paylaşımı yapıyorum… Evet doğrudur. 19 Yıldır Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Yöneticiliği yaptığım İBB’deki işime ilmimden dolayı değil fikrimden dolayı son verilmiştir. Rızık Allah’tandır. Hamd olsun” ifadelerini kullandı.