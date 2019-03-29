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O heykeli yerine ben dikeceğim

Adana’nın merkez Yüreğir İlçesi’nde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 31 Mart’ta yapılacak seçimlere giren AKP’li Mehmet Fatih Kocaispir, mevcut başkan Mahmut Çelikcan döneminde yerinden sökülüp hurdalığa atılan Atatürk heykeline layık değerin verileceğini bildirdi.

Mehmet SERBES
05:00 -
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O heykeli yerine ben dikeceğim

ADAYLAR ANLATIYOR

Yüreğir İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde Atatürk heykelinin bulunduğu park alanı, belediye tarafından kültür merkezi yapılmış, bu sırada park alanında bulunan Atatürk heykeli ise ortadan kaldırılmıştı. O tarihten bu yana mahalle sakinleri Atatürk heykelinin akıbetini merak ederken SÖZCÜ o heykeli maalesef AKP'li belediyenin şantiye alanındaki hurdalığa atıldığını tespit etmişti.

SÖZCÜ Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret eden Mehmet Fatih Kocaispir, 31 Mart'ta belediye başkanlığı görevine seçildiğinde ilk işinin söz konusu Atatürk heykelinin ait olduğu parka en güzel şekilde yapılacağını belirtti. Kocaispir, “Bahsedilen heykele bakacağız eğer uygunsa onu yerine koyacağız. Değilse, en güzel Atatürk heykelini yaptıracak ve ait olduğu parka koyduracağım. Bu benim güvencemdir. Bunda hiçbir sıkıntı yok” dedi.

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Son güncelleme: android-time 02:56 29.03.2019
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