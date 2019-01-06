O il ve ilçelerde eğitime ara verildi!

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan yerler...

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle;

KASTAMONU’DA KAR TATİLİ

Kastamonu’da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi.

TOSYA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gün boyu süren kar yağışı sonrası yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Pazartesi günü ilçemiz merkez ve köylerindeki tüm okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli veya hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” dedi.

KIRIKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

ÇANKIRI’DA 1 GÜN TATİL

Çankırı’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Çankırı’da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik’ten yapılan açıklamada ayrıca “Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır” denildi.

SAMSUN’DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Samsun'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. DHA