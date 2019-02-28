Kar yağışı nedeniyle bu il ve ilçelerde 1 Mart Cuma günü okullar tatil edildi!

RİZE

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinin tamamı ile İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime (cuma) bir gün süre ile ara verildi.

AĞRI

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, cuma günü de eğitime ara verildiği duyurdu. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

BİNGÖL

Bingöl’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi. Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güroymak merkez, Günkırı ve Gölbaşı beldeleri ile Değirmenköy, Yamaçköy, Aşağıkolbaşı, Yemişveren ve Güzelli köyü dışındaki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart 2019 Cuma tatil edildiği belirtildi.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin olumsuzluk yaşamaması amacıyla 1 Mart’ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan gün boyu yağan kar yağışı nedeniyle ilçede 11 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. AJANSLAR