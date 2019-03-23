O işçi dürüstlük dersi verdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesine araba satın almak için gelen Hakan Kayran adlı bir vatandaş içinde 19 bin 600 lira olan çantasını belediye otoparkında unuttu. Tesadüf eseri çantayı bulan Küçük, çantayı açtığında gözlerine inanmadı. Çantada demetler halinde para olduğunu gören Küçük Elmadağ Polis Karakolu'na giderek çantayı teslim etti. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden ve otoparka geri dönüp çantasını aramasına rağmen bulamayan Kayran da karakola geldi.

Kayran, çantanın kendisine ait olduğunu ispat edince polislerden de sevindirici haberi aldı. İçi para dolu çantasının bulunduğunu ve polise teslim edildiğini öğrenen Kayran büyük sevinç yaşarken çantayı bulup getiren Küçük'le de tanıştı ve sarılarak teşekkür etti.

Küçük ilk olarak Kılıçdaroğlu'na 2012'de yazdığı mektupla gündeme gelmişti. Küçük, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de okuduğu mektupla ilgili SÖZCÜ'ye ‘'Hamallıktan, çaycılığa ne olursa yapıyorum. Ayda en çok 750 lira kazanıyorum. Yaz aylarında kasa topluyorum. Kış gelince de odun niyetine sobada yakıyoruz. Oğluma akrabamızın çocuklarının eski kıyafetlerini giydiriyoruz. Sinemaya ya da bir lokantada yemeğe hiç gitmedik. Başımızdakiler bir aşağı baksın ne haldeyiz görsünler'' demişti.