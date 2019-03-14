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O magandaya 8 yıl hapis istendi

İstanbul’da, E-5 Karayolu’nda trafikte seyir halindeyken kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak makas atan magandaya, 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanacak olan G.K., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Şeyma ULUSOY
14:23 -
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İstanbul’da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanan G.K., ”Aracı ile havaya silahıyla ateş açtı drift yaptı” haberleri ile basında haber olmuştu.
Kamuoyunda tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçene Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri G.K. yakalayarak gözaltına almış, kurusıkı tabancaya da el koymuştu. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen G.K., avukatı aracılığı ile yaptığı itiraz sonucu kısa süre sonra tahliye edilmişti.

“YAP BAKALIM TEDAVİ”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Gürkan G.K.’nın silah ile havaya ateş ederek, arabayı kullandığına dair sosyal medya yer alan görüntüleri kabul ettiği vurgulandı. Şüpheli G.K.’nın yanında başka bir aracı süren arkadaşının ”Yap bakalım tedavi” sözleri üzerine havaya ateş ettiğini ifade etse de kanunları açıkça ihlal ettiğinin ortada olduğu belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu, trafik magandası G.K.’nIn ”Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” , ”Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve ”Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. G.K. ilerleyen günlerde Bakırköy 23 Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü G.K., asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtığını söyleyerek, ”Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma” dedi.

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