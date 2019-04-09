O minik balerinler Antalya’da nefesleri kesti

PAYLAŞIM BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçen yıl Kasım ayında gazetecilik olduğunu ileri süren bir kişinin sosyal medya hesabından Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi’nin açtığı kursta bale eğitimi alan çocuklara dair yaptığı “bale adı altında soyunuyorlar” şeklindeki çirkin paylaşım büyük tepki toplamıştı. Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale yarışmasına katılan küçük balerinler, başarılı performanslarıyla yarışmaya damga vurdu.

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ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK BALE YARIŞMASI

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı sporcular 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale yarışmasına katıldı. Gerçekleştirilen yarışmaya Odunpazarı Belediyesi'nden 18 sporcu yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliklerini İlya Kuznetsov, Yaroslava Volkova, Jamila Tuljaeva, Armağan Davran, Ayşe Fidanlık ve Ayşem Sunal Savaşkurt yaptı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmaya birçok spor kulübü, dans ve bale okulu yer aldı. Antrenörlüğünü Elif ve İlker İlik'in yaptığı Odunpazarı Belediyesi sporcuları bale, jimnastik ve modern dans branşlarında yarıştı. Başarılı performans sergileyen sporcular yarışmaya damga vurdu.

NE OLMUŞTU?

Paylaşımının ardından tepkiler üzerine minik baleciler, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Sanat Köprüsü üstünde bir araya gelerek tepki amaçlı özgün bir bale ve jimnastik gösterisi yapmışlardı. Bale sanatı ve kendileri ile ilgili çirkin ithamlara, sanatlarını icra ederek tepki gösteren çocukların hem gösterisi hem de protesto tercihleri izleyenler tarafından büyük alkış toplamıştı.