‘O öneri Bahçeli’nin değil, benim önerim’

Adana'da 5 dönem seçilerek rekor süreyle görevde kalan Eski Belediye Başkanı Aytaç Durak, Belediyeler Birliği olarak hazırladıkları teklifin, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da tartışıldı ve kabul gördüğünü belirtti. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ile dört büyükşehir valisi, dört büyükşehir belediye başkanı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve başka üç katılımcının yer aldığını kaydeden Aytaç Durak, şunları anlattı:

“Toplantıya başkanlık yapan Başbakan'ın sorularına büyükşehir kanunundaki çarpıklığı anlatmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ‘Şehir planını bir tablo gibi kabul edersek; siz hazırlarken arkanızdan birileri fırça ile tabloya müdahale ediyor. Bir tablo aynı anda birkaç ressamın fırçası ile yapılamaz’; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, ‘Davul bizim boynumuzda, tokmak başkalarının elinde’; Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal da ‘Yetki ve sorumluluğun tek elde olması şarttır. Tıpkı, hükümet kuruluşunda başbakanın bakanlarını bizzat seçtiği gibi büyükşehirlerde de başkan ilçe belediye başkanlarını bizzat atamalıdır.’ demişti.

Taslak aleyhine konuşan kimse olmayınca Başbakan Erdoğan sağında oturan Aksu'ya dönerek ‘Sen ne diyorsun’ demiş, Aksu'nun da ‘Benim şehrimde dört belediye var bir büyükşehir ve üç ilçe. Mahkemelikler. Devamlı dövüşüyorlar’ demesi tasarı üzerine sanki tuzu biberi olmuştu.

Hatırladığım kadarıyla, Belediyeler Birliği'nin teklifi Başbakan'ın talimatı ile kanun taslağı olarak hazırlandı. Buna göre, büyükşehir belediye başkanı seçimle gelecek, ilçe belediye başkanları da en yüksek meclis üyesi çıkaran partililer arasından bir yıllığına başkan tarafından atanacaktı. Ne var ki, o tarihteki İstanbul ilçe belediye başkanlarının blok olarak karşı çıkmaları üzerine gerçekleşemedi.

Ben de, iki dönem belediye meclis üyeliği, beş dönem belediye başkanı ve en uzun süre Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yapmış biri olarak taslağın gerçekleşmesinde büyük fayda olacağı kanaatindeyim.”