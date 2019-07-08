O polis açığa alındı

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. Seyidoğlu Baklavaları’nın ortakları olduğu öğrenilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel bugün ifade vermek için gittikleri polis merkezinin kapısında polis memurları tarafından karşılanmış bir polis amiri tarafından elleri sıkılarak içeri alınmıştı. Bu görüntülerin haber olmasının ardından polis amirine tepki yağmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada karakol kapısında zanlıların elini sıkan polis amirinin açığa alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.