O polisler açığa alındı

Erbaa’da alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve bu yüzden polisleri görünce korkup kaçtığı iddia edilen O.A. isimli gencin polisler tarafından yakalanıp, yere yatırıldıktan sonra küfür edilip tekme tokat dövülmüştü. Gencin, “Abi korktum, vallahi korktum” demesine aldırış etmeden tekme tokat atmaya devam eden polisler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

AÇIĞA ALINIP SORUŞTURMA AÇILDI

Sözcü’de yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen Tokat Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada polislerin orantısız güç kullandığını belirten valilik, “Bazı internet haber sitelerinde, Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir videonun yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa İlçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.