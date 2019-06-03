Çorum Merkeze bağlı Büğet köyünde 31 Mart 2019 gerçekleştirilen seçimde vatandaşlar, köy muhtarını belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren adaylardan İsmail Akpınar 143, Saffet Kışla 145 oy aldı.

Bunun üzerine Akpınar, Kışla'nın “en az 6 aylık ikamet şartı”nı yerine getirmediği gerekçesiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Seçim kurulunun incelemesinde Kışla'nın, mahalli idarelerle ilgili yasadaki adaylığa ilişkin “En az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak” şartını yerine getirmediği belirlendi. Bunun üzerine seçim kurulu, en çok oyu alan ikinci aday konumundaki Akpınar'ın muhtar olmasına karar verdi.

Mazbatayı kabul etmedi istifa etti

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Akpınar, “Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı” gerekçesiyle aynı gün Çorum Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne giderek, azalarıyla görevlerinden istifa etti. İstifaların kabul edilmesinin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Büğet köyünde 2 Haziran'da muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

“Devletin verdiği maaş da 5 yıl boyunca boğazımızdan geçmesin”

Akpınar, kararın ardından yaptığı açıklamada, “İki oyla da olsa seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz için başkasının kazandığı muhtarlığı yapmak istemiyorum. Kendimiz kazanalım, kendimiz yapalım düşüncesindeyiz. Devletin verdiği maaş da 5 yıl boyunca boğazımızdan geçmesin. Kazandığımız muhtarlığı ve hak ettiğimiz maaşı alalım.” ifadesini kullanmıştı.

O seçimi kaybetti ama Türkiye onurlu bir adam kazandı

Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararı gereği Büğet köyünde ikamet eden seçmenler dün yeniden sandık başına gitti. 31 Mart’a göre daha yoğun ilginin olduğu seçimi onurlu davranışı ile Türkiye’nin gönlüne taht kuran İsmail Akpınar kaybetti. İlk seçimi de kazanan rakibi Saffet Kışla 162 oy alırken İsmail Akpınar 138’da kaldı.