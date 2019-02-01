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O şehir magandaları tutuklandı!

Bursa-Orhangazi'de Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükten sonra polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli, için Cumhuriyet savcılığı yeniden yakalama kararı çıkardı. Orhangazi polisinin yeniden gözaltına aldığı B.S, H.G, E.S, S.S ve B.İ çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.S. ise adli kontrol şarı ile serbest bırakıldı.

Halil ATAŞ / Bursa
23:19 -
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Olay Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. adlı kadın, durumu erkek arkadaşı B.G.’ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Daha sonra çiftin yanına gelen 5 kişi, B.G.’ye saldırdı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLANDILAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların serbest bırakılmasından sonra harekete geçti. Başsavcılık serbest bırakılan şahısların yeniden gözaltına alınması için polise talimat verdi. Orhangazi polisinin yeniden gözaltına aldığı B.S, H.G, E.S, S.S ve B.İ çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.S. ise adli kontrol şarı ile serbest bırakıldı.

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Son güncelleme: android-time 23:36 01.02.2019
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