O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte O Ses Türkiye şampiyonu…

O Ses Türkiye’de altı yarışmacıdan ilk önce dördü elendi ardından son ikiye kalan yarışmacılardan biri SMS oylaması ile O Ses Türkiye birincisi olmaya hak kazandı. Son yapılan SMS oylaması sonucu ise Murat Boz’un yarışmacısı Ferat Üngür, O Ses Türkiye’nin şampiyonu oldu. Ferat Üngür, “Bu birinciliği kadınlara, annelere ve şiddet mağduru kadınlara armağan ediyorum” dedi. İşte final performansları ve O Ses Türkiye’den detaylar…
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Pazar akşamı yapılan üçüncü sms oylamasının sonuçları noter tarafından Acun Ilıcalı’ya teslim edildi. Ilıcalı O Ses Türkiye 2019 birincisini belirleyen sonuçları canlı yayında açıkladı. O Ses Türkiye 2019’un şampiyonu ise Ferat Üngür oldu. Murat Boz ise takımından Ferat Üngür’ün şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşadı.
O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ FERAT ÜNGÜR’ÜN PERFORMANSI
O SES TÜRKİYE FİNALDE SON DÖRDE KİMLER KALDI?
İlk turda sahneye çıkan yarışmacılar şarkılarını seslendirdikten sonra sms oylamasına kaldı. Yapılan sms oylaması sonuçlarını ise Acun Ilıcalı açıkladı. O Ses Türkiye finalinde Beyaz’ın takımından Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç ile Murat Boz’un takımından Ferat Üngür bir üst tura çıkarak dörtlü finale kaldı.
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