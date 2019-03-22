O sloganın sahibini Sözcü buldu: ‘Mart’ın sonu bahar’ın isim babası ortaya çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan İsmail Acar, “Kılıçdaroğlu İznik’te konuşma yaptığı sırada “Martın sonu bahar olacak” diye seslendim. CHP’nin kullanmış olduğum cümleyi bugün slogan haline getirmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu seçimin sonubahar olacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında sloganın nasıl ortaya çıktığını şöyle ifade etmişti; “Bursa İznik’te kahvede oturduk canı yanan vatandaş bunu dile getirdi. ‘İnşallah Mart’ın sonunda bahar gelir’ dedi. Bundan güzel slogan mı olur dedik. Bu çok güzel bir ifadeydi. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Düne kadar rahat geçinen bu insanlar geçinemiyorlar.”