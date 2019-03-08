ÖGG sınav sonuçları için heyecan dorukta! Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınavı sonuçları bekleyen adaylar gün boyunca olduğu gibi EGM’nin sınav sonuçlarını açıklayacağı sistemi kontrol etmeye devam ediyor. Fakat ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖGG sonuçlarının EGM tarafından bugün mü veya daha sonra mı belli olacak resmi bir açıklama gelmedi. ÖGG sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanma saat ve tarihi, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç olabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI KONTROL EKRANI

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.