ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 83. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM’de

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sonuçları binlerce aday tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Şartlara uygunluk gösterenler ve Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev alabilecek. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı henüz netlik kazanmadı.

ÖGG sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler…

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NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.