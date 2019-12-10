ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 85. ÖGG sonuçları için tarih belli oldu

Özel Güvenlik sınavı 8 Aralık 2019 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından gözler özel güvenlik sorularına ve sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarını bekliyordu ve EGM’den açıklama geldi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 27 Aralık açıklanması bekleniyor.

NASIL ÖZEL GÜVENLİK OLABİLİRSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.