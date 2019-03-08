ÖGG sonuçları: ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 80. ÖGG sonuçları öğren…

ÖGG sınav sonuçları sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr sayfasında açıklandı. Günün erken saatlerinden beri adayların gözü kulağı EGM'den gelecek 80. ÖGG sınav sonuç açıklamasındaydı. Böylece ÖGG sınav sonuçları bekleyişi son bulmuş oldu. Özel Güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşlar yapılan sınavlardan geçmesi gerekiyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sorgulama sayfası haberimizin içerisinde yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları detayları…

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanma saat ve tarihi, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç olabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.