ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖGG için sonuç günü geldi!

ÖGG 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti, ÖGG sonuçları için bekleyiş bugün sona erecek, fakat birçok kişi ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev alabilecek. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası…

ÖGG SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının bugün yani 13 Eylül tarihinde mesai saatleri içersinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGU EKRANI

NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

OGBS yani Özel Güvenlik Bilgi Sistemine iki farklı giriş seçeneği var. Biri özel güvenlik personeli ve aday personelik giriş alanı, diğeri ise şirket-eğitim kurumu, alarm izmeleme merkezi ve özel güvenlik izni alınan yer. Sisteme girşi yapabilmek için de kullanıcı adı ve şifresine ihtiyacınız var. İlk kez giriş yapıyorsanız sistem ilk girişinizde şifre değiştirmenizi isteyecek. Solda bulunan işlemlerin menüsünün altında sınav ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.