ÖGG temel eğitim ve yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla sonuçları sorgula…

Binlerce aday Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarını bekliyordu ve EGM'den sonuç haberi geldi. Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını haberimizdeki linkten sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklandı. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.