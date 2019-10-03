Oğlunu öldürdü, ceza almadı!

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve maktulün annesi Sibel Dalgıç katıldı. Avukat Özen, sanığın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı, tahliye ve beraat talebinde bulunarak, “Baba oğlun ara ara tartışma yaşamaları doğaldır. Bu eylem, yaşanan tartışma sırasında meydana gelen bir kazadır. Olay sırasında bıçak müvekkilin elinde değil, maktulün elindedir. Eylem kasten bıçak vurma şeklinde değildir” diye konuştu.

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“OĞLUNU ÇOK SEVEN BİR BABAYIM”

Son sözü sorulan sanık Özgizler, “Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim, zarar veremem. Soykan gitti, ben zaten bittim.” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, “ruhsatsız bıçak taşıma” suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın eyleminin, “taksirle ölüme sebep olma” niteliğinde olduğuna kanaat getiren heyet, neticenin, sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olmasına yol açtığı dikkate alınarak, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmetti.

Üye hakim, “sanığın aşamalarda alınan ve çelişki barındıran savunmaları, tanık beyanları ile dosya değerlendirildiğinde sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi” gerektiği yönünde görüş bildirerek karara muhalefet şerhi sundu.

OLAY

İzmir’in Konak ilçesinde, şubat ayında yaşanan olayda lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında “çocuğunu kasten öldürmek” suçlamasıyla dava açılmıştı. İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı “olası kasıt” ile gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. AA