Oğlunu öldürdüğünü 11 yıl boyunca gizledi

30 yaşındaki Bülent Erdem, 8 Aralık 2008’de Tepeköyyol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BABASI JANDARMAYI YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞ

Maktulun babası N.E., kiraladığı otomobille kaza yapmasından dolayı ilgili şirketle oğlu arasında hasar bedeli konusunda husumet bulunduğunu, oğlunu o kişilerin öldürmüş olabildiğini söyledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada sonuç elde edemedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine dosyanın yeniden açılması talimatını verdi. Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba N.E’nin olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirledi.

SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, baba N.E’yi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. N.E. emniyetteki sorgusunda, oğluyla Ayvalık’tan Gölcük’e gelirken araç kiralama şirketine olan hasar borcunu ödemesi için tartıştıklarını, ilçeye gelince oğlunu tabancayla otomobilde öldürüp Karamürsel’de yol kenarına bıraktığını ifade ettiği öğrenildi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜ ARAÇ BULUNDU

Babanın olaydan sonra bu durumu eşine dahi söylemediği, Erdem’in annesinin de olayın aydınlatılmasını yakınlarına söylediği belirtildi. N.E’nin oğlunu öldürdüğü otomobilin de Ayvalık’taki evlerinin önünde

atıl vaziyette bulunduğu öğrenildi. (AA)