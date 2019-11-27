Oğlunu öldüren babaya istenen ceza belli oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde oğlunu av tüfeğiyle öldüren Orhan Terzi hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

68 yaşındaki Terzi hakkında “altsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

İddianamede, Orhan Terzi’nin eşi A.T.’nin emniyette verdiği ifadelere de yer verildi. A.T, ifadesinde olay günü eşiyle 31 yaşındaki oğlu İsa Terzi arasında para yüzünden tartışma yaşandığını ve eşinin sopayla oğlunun üzerine geldiği sırada ikiliyi ayırdığını söyledi.

'BABA ELİNİ KANA BULAMA' A.T, cinayet anını şöyle anlattı: Eşim elinde tüfekle geldi. 'Şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlum, 'Baba elinin kana bulama, git' dediği sırada eşim bir el göğsüne ateş etti. İsa, biraz yürüyüp ileri gittiği sırada yere düştü. Eşim ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, 'Sen hâlâ ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra da tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı. Üzerine çarşaf örtüp ellerine ve ayaklarına tekrar vurdu.

“YEM KIRMA MAKİNESİNE ATMAKLA TEHDİT ETTİ”

Orhan Terzi ise bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Yaşanan olaydan ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Terzi’nin iki oğlu ve bir kızı da 4 Eylül’de gerçekleşen cinayet sonrası babalarından şikayetçi olmuştu. (AA)