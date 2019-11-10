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Oğlunun nikahı için İstanbul’a gelen kadının feci ölümü

Oğlunun nikahı için Gümüşhane'den İstanbul'a gelen Ayşe Gülen Özkan trafik kazasında hayatını kaybetti.

15:49 -
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Kaza, Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane’den gelen aile, Bayrampaşa’daki nikah salonuna giderken bindikleri 34 DG 5995 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

DÖRT KİŞİ AĞIR YARALANDI

Defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken dört kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. (DHA)

aile Gümüşhane istanbul kaza otomobil Sağlık trafik
Son güncelleme: 16:31 10.11.2019
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