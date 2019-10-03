OGM personel alımı sonuçları sorgu ekranı: OGM personel alımı sonuçları için büyük gün…

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı güne yani bugüne kilitlendi. 12 Eylül- 23 Eylül tarihleri arasında alınan Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yoğun ilgi gördü. Orman Genel Müdürlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 1146 (Bin yüz kırk altı) adet sözleşmeli personel alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın adaylar başvurularını yaptı. İşte sonuçlara dair detaylar…

OGM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLAMA DETAYI

OGM personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

d) Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

e) Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)