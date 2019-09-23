OGM sözleşmeli personel alımı başvuruları için son gün! Orman Bakanlığı başvuru ekranı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru şartları ve tarihleri yer alıyor. İşte personel alımı hakkında merak edilen detaylar…

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLARI

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar 12 Eylül – 23 Eylül tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 – Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 – Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

– En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4 – Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

– Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

– Baro kayıt belgesine sahip olmak,