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Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 öğrenci yaralandı.

09:59 -
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Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman’dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden 48 S 5561 plakalı, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yanından aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki 10 öğrenci ise kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İHA

Yaralı öğrencilerden 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtilerken, ihlali hangi sürücünün yaptığı belirlenemedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Muğla), (DHA)

Son güncelleme: android-time 10:20 11.09.2019
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