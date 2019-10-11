Öğrenci yemeğinden malzeme çalmışlar

Çürük binalarda görmeye alıştığımız “eksik malzeme” öğrenci menülerine de yansıdı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne dışarıdan ihaleyle alınan yemekleri inceleyen Sayıştay denetçileri, yemeklerin kalitesiz olduğunu, istenilen malzemelerden yapılmadığını ve eksik malzeme kullanıldığını belirledi.

ŞARTNAMEYE AYKIRI

Bu konudaki Sayıştay raporunda, “İhale kapsamında alınan yemek hizmetinin şartnamelere aykırı olduğu, yemek yapımında kullanılan malzemelerin istenilen nitelik ve kalitede olmadığı ve eksik miktarda kullanıldığı belirlenmiştir” denildi. Üniversite yönetimi ise Sayıştay'a “Bundan sonra daha dikkatli olunacaktır” cevabını verdi. Raporda bu durum şöyle açıklandı:

“İdare tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan yemek hizmet alımlarına ait teknik şartnamelerde yemekte kullanılacak malzemelerin miktarı, niteliği ve kalitesine ilişkin detaylı açıklama yapılmış, günlük olarak hangi yemeklerin çıkması gerektiği hususu da örnek menü listeleri ile gösterilmiştir. Ancak yemek yapımında kullanılan malzemelerin istenilen nitelik ve kalitede olmadığı ve eksik miktarda kullanıldığı, menülere göre çıkarılan günlük yemeklerin de şartnamelere uygun olmadığı görülmüştür. Bu çerçevede hizmet alımlarına ilişkin kontrollerin yeterli düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir.”