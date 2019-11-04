Öğrenci yurdunun zemini çöktü!

Olay saat 15.30 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içinde inşaatı devam eden İzmir Merkez Öğrenci Yurdu şantiyesinde meydana geldi. Erkan Bozkurt yönetimindeki 06 GA 6709 plakalı kamyonla şantiyede kum taşırken, henüz bilinmeyen nedenle zemin çöktü.



KAMYON ŞOFÖRÜ OMZUNDAN YARALANDI

Çökmeyle kamyon devrilirken, Bozkurt yaralandı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol omzundan yaralanan Erkan Bozkurt, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İnşaattaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)