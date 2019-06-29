Öğrencilerden ‘alkışlı’ protesto: Dekanı konuşturmadılar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuarı’nın Narlıdere’den Buca Tınaztepe’ye taşınma kararı ile başlayan gerginlik iyice tırmanıyor.

GSF’deki mezuniyet törenlerine de DEÜ Rektörlüğü’nün taşınma kararına tepki gösteren üniversitelilerin eylemi damgasını vurdu. İzmir'in yerel yayın organı Sonkale'de yer ala habere göre; mezuniyet töreninde konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, sürprizle karşılaştı. Profesör Öztuna konuşmaya başlar başlamaz kürsünün gerisindeki öğrenciler alkışlarla protesto gösterisi yaptı.

Yaklaşık 1 dakika boyunca alkış tutup Öztuna’yı susturan öğrenciler ardından ıslık çalarak sırtlarını döndü. Öğrencilerin protestolarına mezuniyet törenini izlemeye gelen aileleri ve yakınları da eşlik etti. Prof. Dr. Öztuna konuşmasını yapamadan sahneyi terk etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, “mesele bina değil eğitim” sloganları attı. İlerleyen saatlerde bu slogan sosyal medyada da gündeme oturdu. Binlerce öğrenci bu başlıkla tweetler attı, mesajlar paylaştı.