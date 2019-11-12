Öğrencilere uyuşturucu satan şebeke çökertildi

Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde okulların çevresinde görev yapan MOT ekipleri, şüpheli bir aracı tespit etti. Aracın Alpay İzer Sokak'taki bir kadına paket bırakarak uzaklaşması üzerine polis takibe başladı. Şüpheli, takip esnasında otomobilden 2 telefonu atmaya çalıştı ancak polis ekipleri duruma müdahale etti. Araçtaki şüpheli Levent H. gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 paket halinde skunk ele geçirildi, telefonlara ise el konuldu.

UYUŞTURUCU SATICISI

Şüpheliye ait telefonlardan biri ısrarla çalarken, memurlardan biri telefonu açtı. Arayan bir kadın yüz liralık uyuşturucu istedi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Gamze F.'nin ifadesi alındı. Şüphelinin Hakan A.dan uyuşturucu satın aldığı öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.



361 PAKET SKUNK

Soruşturmanın devamında şüphelinin, bir okulun yakınında göstermelik olarak açılan bir araç kiralama firması üzerinden uyuşturucu temin ederek sattığı anlaşıldı. Bunun üzerine araç kiralama firmasına operasyon düzenlendi. Baskında Levent H. ve Abdurrahman Y. yakalandı. Aramalarda ise 361 paket halinde 800 gram skunk ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gamze F. ile Hakan A. serbest kalırken Levent H. ile Abdurrahman Y. tutuklandı.