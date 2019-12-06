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Öğrencileri zehirleyen torbacı kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki okulların çevresinde bonzai satan Tekin G. mobil okul timleri tarafından yakalandı.

10:37 -
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Öğrencileri zehirleyen torbacı kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri, Veliefendi Mahallesi’ndeki bazı okulların etrafında, öğrencilerin geçiş güzergahında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. B

EVİNDEN BONZAİ ÇIKTI

Bölgede uygulama yapan ekipler, okul çevrelerinde sıkça görülen ve torbacılık yaptığı öğrenilen şüpheliyi takibe alarak girdiği eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, şeffaf poşetler içerisinde 87,12 gram bonzai ele geçirildi.

20 SUÇ KAYDI VAR

Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde bulundurmak, tehdit, kasten yaralama ve gasp gibi suçlardan 20 kaydı bulunduğu belirlenen Tekin G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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