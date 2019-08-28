Öğretmen tuttuğu kiralık katile ‘beni öldür’ diye yalvarmış

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, birkaç kez intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı belirtildi.

‘NASIL ÖLDÜRECEĞİM?' DİYE SORMUŞ

Sosyal medya üzerinden Tanju Doğan (45) ile tanıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, bir süre sonra arkadaş oldukları ve İlkay Sivaslı'nın her buluşmada Tanju Doğan'a 150-200 lira para verdiği anlatıldı. Bir süre sonra İlkay öğretmenin Tanju Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan'ın ilk başta kabul etmediği ancak genç kadının ısrarı üzerine ‘Nasıl öldüreceğim?' diye sorduğu anlatıldı.

‘SEN BU İŞİ BECEREMEZSİN' DEDİ

İddianamede, İlkay öğretmenin önce ‘iple boğ' dediği, Tanju Doğan'ın olaydan birkaç gün önce de İlkay Sivaslı'nın boğazını sargı beziyle öldürmek amaçlı sıktığı, ancak öldüremediği ve yüzü kızarınca bıraktığı kaydedildi. Bunun üzerine İlkay öğretmenin Tanju Doğan'a tokat attığı ve ‘sen bu işi beceremezsin' dediği anlatıldı.

Bu süre içinde Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'yı ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, genç kadına aşık olduğu ancak aşkına karşılık alamadığı anlatıldı. Olay gününden bir gün önce genç kadın ile Tanju Doğan'ın 2 bin 500 liraya olayda kullanılan silahı aldıkları kaydedildi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİNİ SÖYLEDİ

Olay günü silah ile evine gelen Tanju Doğan'a kendisini öldürmesini tekrar söyleyen İlkay Sivaslı'nın bu sırada telefonunun çaldığının anlatıldığı iddianamede, ‘hayatım' olarak kayıtlı eski sevgilisinin aradığı, genç kadının buluşmak istemediğini söylediği aktarıldı.

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“KABUL ETMEYİNCE TOKAT ATTI”

Telefon konuşmasının ardından İlkay Sivaslı'nın Doğan'a kendisini vurmasını söylediği, kabul etmeyen Tanju Doğan'a tokat attığı ve yatağına sırt üstü uzandığı belirtildi. Tanju Doğan'ın ise genç kadının karnına yastık koyarak, yüzünü ters çevirip bir el ateş ettiği anlatıldı.

VURDUKTAN SONRA BEKLEYİP, HELALLEŞMİŞ

İlkay öğretmenin hemen ölmediği, aralarında konuşmaya devam ettiğinin anlatıldığı iddianamede, genç kadının ‘bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği ve aralarında helalleştikleri belirtildi.

Genç kadının bayılması üzerine, Tanju Doğan'ın 112'yi aradığı ve bir kadının kalp krizi geçirdiğini bildirdiği, genç kadının kaldırıldığı hastanede gece hayatını kaybettiği anlatıldı.

KONUŞMALARI KAYDETMİŞ

Tanju Doğan'ın ifadesinde, İlkay öğretmenin olay öncesi telefonunun şifresini kaldırdığını belirterek, aralarındaki konuşmaları kaydettiklerini, silmediğini, kendi telefonunda da yazışmaların olmadığını ve çok pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

“ADETA YALVARDIĞI…”

İddianamede, alınan bilirkişi raporunda genç kadının Tanju Doğan'dan kendisini öldürmesini istediğine ilişkin ses kayıtları ve mesajların olduğu, kendisini öldürtmek için adeta yalvardığı ve ikna ederek kendisini öldürttüğünün anlaşıldığı belirtildi.Savcılık, Tanju Doğan hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmasını istedi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.