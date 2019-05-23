Öğretmen ve öğrencilerden ‘can dostlara’ örnek davranış

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Sıtkı Zaralı Ortaokulu'nun 52 öğrencisi, hayvan dostu olan matematik öğretmenleri Sevtap Yılmaz'ın teşvikiyle barınaktaki köpekler için 30 kulübe yaptı. Öğrenciler, barınağa harçlıklarıyla biriktirdikleri parayla 30 kiloluk mama da hediye etti.

İKİ KARDEŞ PROJENİN MİMARI

Sıkı bir hayvan dostu olan Sıtkı Zaralı Orta Okulu Matematik Öğretmeni Sevtap Yılmaz, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hazırladığı projeyi aynı okulda müdür yardımcısı olan kardeşi Sezi Yılmaz'la paylaştı. Marmaris Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpeklere kulübeler kazandırmayı hedefleyen iki kardeş kolları sıvayarak kendilerine katılmak isteyen öğrencilere çağrı yaptı. Proje, öğrenciler ve ailelerince memnuniyetle karşılandı. Çağrıya uyan 52 öğrenci, başlatılan çalışmayla evlerinde, arkadaşları ya da aile fertleriyle birlikte tahtadan kulübeler inşa etmeye başladı. İki ay süren çabalar sonucu yapımı tamamlanan 30 kulübe, toplu halde gidilen rehabilitasyon merkezine bağışlandı. Teslimat sırasında merkeze gelen Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, “Duyarlı ve örnek” diye nitelediği davranışlarından ötürü öğrenciler ve öğretmenleri kutladı.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK

Öğretmen Sevtap Yılmaz, “Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktı. Ne mutlu bize ki başardığımızı görüyoruz” dedi.

Öğrencilerden Koray Bodur ise duygularını, “Köpekler açıkta kalmasın, yağmurda ıslanmasın diye kulübe yaptık. Umarız onlara faydamız dokunmuştur” sözleriyle dile getirdi.