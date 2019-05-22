Öğretmenevinde şehit ayrımcılığı isyan ettirdi

Gebze Kaymakamlığı, Gebze Öğretmenevi’nde şehit aileleri için bir iftar programı düzenledi ve ilçedeki bütün şehit yakınlarını davet etti. Ancak öğretmenevine gelen şehit yakınları gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Öğretmenevinde oluşturulan Şehitler Köşesi'nde yalnızca 15 Temmuz Şehitleri'ne yer verildiğini gören şehit yakınları duruma tepki gösterdi.

GEBZE'NİN GÜNEYDOĞU'DAKİ İLK ŞEHİDİ

Gebze’nin Güneydoğu’da verdiği ilk şehit olan Numan Dede’nin ağabeyi Abdurrahman Dede davete katılanlar arasındaydı. Şehitler köşesinde Güneydoğu şehitlerine yer verilmediğini görerek sosyal medya hesabından yetkililere tepki gösterdi.

“DEVLET AKLI MI, HÜKÜMET İCRAATI MI?”

Şehit ağabeyi Abdurrahman Dede paylaşımında şu paylaşımda bulundu; “Dün akşam kaymakamlığın daveti üzerine Gebze Öğretmenevi’ndeki iftara şehit kardeşimi temsilen katıldım. Öğretmen evininin girişinde resimde görülen köşe oluşturulmuş. Sağa sola baktım güneydoğu veya olması gereken şehitlerle ilgili en küçük temsili bir şey göremedim. Bu devlet aklı mı, hükümet icraatı mı? Bu ayrım ne demektir? Bu doğru bir uygulama mı? Oraya gelen aileler çocuklarını temsilen geliyor, devletin temsil etmemesi ne demek?”

AKP’DEN ADAY OLMUŞTU

Bir dönem AKP’den Kocaeli milletvekili ve Gebze Belediye başkan aday adayı olan Abdurrahman Dede paylaşımında, “Devlet böyle bir ayrım yapabilir mi? Yapıyorsa 15 Temmuz şehitlerini ve ailelerini davet etsin, bizi değil! Bu ayrım bugün güney doğuda görev yapan güvenlik mensuplarına yarın şehit olursanız siz de bu ayrıma tabi olacaksınız mesajı değil mi? Bu uygulama ve ayrımcılıktan derhal vazgeçilmeli. Bu duruma tepkimi salonda bazı görevlilere ilettim” ifadelerini kullandı.