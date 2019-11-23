Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel anlamlı şiirler ve sözler…

Öğretmenler Günü yaklaşırken birçok öğrenci öğretmenlerine nasıl bir hediye alacaklarını planlıyor. Bazen güzel bir Öğretmenler Günü şiiri, bir yazı, bir resim ya da söz öğretmenlerimiz için en güzel hediye olabiliyor. Sizlerin bu özel günde öğretmenlerinizle paylaşabileceğiniz anlam dolu şiirleri ve hediye tavsiyelerini haberimizde derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel şiirler ve sözler…

11:09 -
Haberler Gündem
Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel anlamlı şiirler ve sözler…

Öğretmenler Günü için çok kısa bir süre kaldı, birçok öğrenci öğretmenleri için özel olan 24 Kasım Öğretmeler Günü için şiirler, sözler ve hediye tavsiyeleri araştırıyor. Her ailenin çocuklarının geleceğini emanet ettiği öğretmenler en değerli mesleği yapmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan öğretmenler günü sözleri ve öğretmenler günü şiirleri herkes tarafından büyük ilgi görüyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü detayları…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.

Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin
Unutmadım öğretmenim
Ama gel gör yine adam
Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini
Yaşattılar hep tersini
Mutluluğun adresini
Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para
Bu hayatın tadı para
Ne gerek var kitaplara
Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi
Hani haklı ezilmezdi
Hani dağlar yıkılmazdı
Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka
Yaşadığım alem başka
Şöyle güzel, gerçek aşka
Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok
Vefa dedim tanıyan yok
Dostluğu da bir bilen yok
Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi
Bütün sırlar derinde mi
Suç bende mi, evrende mi
Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına
Bir hevesim yok yarına
Utanacımdan mezarına
Gelemedim öğretmenim
Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ogretmenler-gunu-24-kasim-mesajlari

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,
Kucakladın bizi sardın canına,
Sevgiyi saygıyı kattık şanına,
Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,
Millete faydalı bireyler ettin,
Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,
Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,
İmkân hazırlayıp her bir talep'e,
Feraset gösterip seçtin talebe,
Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,
İktisatla Sanat ve Sosyoloji,
Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,
Kitaplık dolusu her eserinde,
Derin ilim varken ana dilinde,
Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,
İlim denizinde hep seferdesin,
Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,
Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,
Zamanen ödenen o bedellerin,
Kıvancındır üstün talebelerin,
İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,
Bütün yenilikler senin eserin,
Layık insanlarda bil şaheserin,
Büyük Atatürk'üm başöğretmenim.

Güngören 20.11.02
İSTANBUL
Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

24 KasÄ±m 2018âe Ã¶zel ÃÄretmenler GÃ¼nÃ¼ Åiirleriâ¦ Ä°Åte ÃÄretmenler GÃ¼nÃ¼ânÃ¼n tarihsel hikayesi 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Türkiye'de 1981’den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayınlanması ile resmileşmişti. Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981’de, “başöğretmen” olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more