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Öğretmenlere müjde! Bir hafta ücretsiz

Uludağ-Bursa arasında çalışan teleferik hattı, 19-25 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere ücretsiz olacak.

09:07 -
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Öğretmenlere müjde! Bir hafta ücretsiz

Bursa’da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Teleferik AŞ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

Bursa Teleferik, 19-25 Kasım’da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak. Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğinin ibrazının zorunlu olduğu bildirildi. (AA)

Bursa Öğretmenler Günü Uludağ
Son güncelleme: 09:14 19.11.2019
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