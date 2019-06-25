Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 ila 20 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurularını aldığı, il dışı tayin sonuçlarını açıkladı. Bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış personelleri kapsayan iller arasında geçiş başvuruları yapan personeller haberimizden sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirler. İşte il dışı atama sonuçlarıyla ilgili detaylar…

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2019

İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANACAK

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.

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