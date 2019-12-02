Öğretmenlerin zamana meydan okuyan dostluğu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Öğretmen Okulu'ndan 1969 yılında mezun olan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler gününde bir araya gelerek hasret giderdi. Öğretmen Okulu'nun 6-A sınıfından mezun olan Mehmet Kayapınar, Ahmet Yılmaz, Hasan Büyükyavuz, Mustafa Rüşvanlı ve Hüseyin Yavuz isimli öğretmenler Beyoğlu'ndaki Öğretmen Evi'nde bir araya geldi.

“ÖNEMLİ OLAN KALICI DOSTLUKLAR”

Yarım asırdan fazla dostlukları bulunan öğretmenler geçmiş günleri yad ederek, hasret giderdi.

Öğretmenlerden Mehmet Kayapınar, “Önemli olan uzun süreli dostluklar kurabilmektir. Biz taa 1969 yılından beri dostuz. Elbette hayatta iyi-kötü günler yaşadık. Ama dostlarımızı unutmadık. Yetiştirdiğimiz öğrencilere de iyi dostluklar kurmaları için sürekli telkinlerde bulunduk” diye konuştu.