Oğuz doktordan acı haber!

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Memleketi Kahramanmaraş’a gitmek için yola çıkan Erciş Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Oğuz Berktaş yönetimindeki 16 ZP 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol levhasına, ardından istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Bektaş hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ise yaralndı.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren doktor Berktaş’ın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. DHA