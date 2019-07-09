Oğuz Haksever kimdir? Oğuz Haksever kaç yaşında ve nereli?

Oğuz Haksever TRT Haber Dairesi Başkanlığın’da muhabirliğe başladı. Daha sonra Show TV, Kanal & ve Atv haber merkezlerinde çalışan Oğuz Haksever şu anda NTV’de çalışıyor. İşte Oğuz Haksever hakkında merak edilenler….

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

1974 yılında Çankaya Lisesi'ni bitirdi. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İngilizce dil eğitimi için Teksas A&M Üniversitesi'nin İngiliz Dili Enstitüsü'nde okudu.

Türkiye'ye döndükten sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başladı. Show TV, Kanal 6 ve atv Haber Merkezleri'nde çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Televizyon Haberciliği ve Küreselleşmede Televizyon Haberciliği dersi veriyor.

Annesinin adı Asiye, babasının adı Sabri'dir. Annesi Ardeşenli, babası Gaziantepli'dir. Kardeşleri Yıldız ve Cengiz'dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.