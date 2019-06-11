İmamoğlu’nun Okan Müderrisoğlu’na yanıtı sosyal medyada gündeme oturdu!

NTV ve Star TV’nin ortak yayınına katılan Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ordu’daki VIP girişinde yaşanan kriz sonrası gündeme gelen olaylara yönelik soru soran Okan Müderrisoğlu’nun sorduğu bir soru sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun verdiği yanıt ve yaşanan diyaloglar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Müderrisoğlu’nun Koç Grubu’ndan kiralanan uçakla ilgili sorusuna ise İmamoğlu’nun verdiği, “Sizin görev yaptığınız grubun iktidar partisiyle olan ilişkisinin milyonda biri kadar değil” yanıtı gündeme oturdu.

“POLEMİK YAPIYORSUNUZ”

Müderrisoğlu reklam arasında kendisine Koç Grubu yanıtından sonra sosyal medyadan çok yüklenildiğini ifade etti ve İmamoğlu ile bir kez daha tartışma yaşadı. Müderrisoğlu’nun terör örgütü PKK ile ilgili sorduğu soruya İmamoğlu sert yanıt verdi.

İmamoğlu, Müderrisoğlu’na “Yine manidar bir yorum yaptınız. Söyledikleri yok hükmündedir. Okan bey polemik yapıyorsunuz. Yok hükmündedir dedim ülkede şehitler oluyor dediniz. Terör örgütünün yorumları benim için yok hükmündedir dedim” yanıtını verdi.

Sosyal medya kullanıcıları Okan Müderrisoğlu’na böyle tepki gösterdi;

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