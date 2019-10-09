Oklavayla cinleri kovan muskacı Cinci Hoca’ya hapis istemi

Kartal'da çocuk sahibi olmayan çiftleri ve ruhsal rahatsızlıkları bulunanları tedavi ettiğini söyleyerek cin çıkarıp, muska yaptığı iddia edilen Salih hoca' olarak bilinen Salih Gedik ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

“KARNIMDA SÜBYAN CİNİ VAR”

Savcılık tarafından bilgisine başvurulan E.S., Salih Hoca olarak tanıdıkları Salih Gedik'in, çocuk sahibi olamama nedenlerinin eşinin karnındaki sübyan ve tıbık cini olduğunu söyleyerek, eşi ve kendisinin sırtına oklava ile dokunduğunu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını önerdiğini anlattı. E.Ş. bunun için kendilerinden 300 lira istediğini indirimle 250 liraya anlaştıklarını belirtti.

POLİSLER KARI-KOCA ROLÜ İLE SUÇÜSTÜ YAPTI

İhbar sonrası polis memurları M.B. ve T.B.'nin evli çift rolüyle adrese suçüstü yapmak için gönderildiklerinin belirtildiği iddianamede, polislerin içeride 60-70 kişinin olduğunu ve cinci hoca ile randevusuz görüşülmediğini anlattıkları belirtildi. Hoca diye belirtilen Salih Gedik'e çocuklarının olmadığını söylemeleri üzerine, M.B.'nin sırtına oklava ile dokunduğunu, sübyan ve tıbık cini olduğunu söyleyerek, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını önerdiğini anlattı. Ayrıca polis memuru muayene için 300 lira muska için de 30 lira ödemeleri gerektiği söylendiğini anlattı.

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“VERGİ LEVHAM VAR”

İddianamede, Salih Gedik'in ‘Medyum, Fal, Spiritüalist' adı altında hizmet vererek iş yerinin vergi levhası bulunduğunu söylediği anlatıldı. Salih Gedik'in ifadesinde kimseye para karşılığı muska yazmadığını, bazen gelenlerin gönlünden koparak para bıraktıklarını, cin çıkartma yapmadığını, kimseye oklava ile dokunup tedavi etmediğini söylediği kaydedildi.

“CİN ÇARPMIŞ BİRİNİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU”

Şüphelilerden Ahmet Cemaleddin Gedik, gelen hastaların bilgisayara kaydını yaptırdığını, Salih Gedik'in cin çarpmış birini sağlığına kavuşturduğunu gözleriyle gördüğünü söylediği kaydedildi.

28 BİN MÜŞTERİNİN LİSTESİ

Salih Gedik'in faaliyet gösterdiği adreste 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin yer aldığı dosya ile Gül Medyum Hizmetleri adına düzenlenmiş vergi levhasının bulunduğu anlatıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, üfürükçülük ve muska yazmayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, Salih Gedik'in, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla, ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişinin “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılığa yardım” suçundan 1 buçuk yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.