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Okul bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.

23:34 -
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Okul bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu

Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu. FOTOĞRAFLAR:AA

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu. FOTOĞRAFLAR:AA

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

AA

 

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

 

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Son güncelleme: android-time 00:15 25.01.2019
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