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Okul müdürü öğrencilerden para topladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ortaokulda 'bağış' adı altında para toplandığı iddiası üzerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskında üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu not kağıdı ile kağıda sarılı toplam 1500 lira bulundu. Olayla ilgili okul müdürü H.T. ile görevli memur N.T. gözaltına alındı.

13:33 -
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Okul müdürü öğrencilerden para topladığı iddiasıyla gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki bir ortaokulda okul müdürü hakkında, bağış adı altında para alma iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri iddialar üzerine okul müdürü, H.T. ve memur olarak görevli N.T.’in odasında arama yaptı.

Aramada, üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu not kağıdı ile üzerinde bağış ibaresi bulunan kağıda sarılı toplam 1500 lira bulundu. Olaya ilişkin okul müdürü H.T. ve görevli memur N.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ, (DHA)

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