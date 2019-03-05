Okul servis aracıyla makas atan şoför yakalandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Çekmeköy mevkisinde okul servis aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şoförün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, şoför Y.Ç’yi gözaltına aldı. Şoföre, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira olmak üzere toplam bin 110 lira ceza kesildi. Şüpheli Y.Ç’nin adli işlem için Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine sevk edildiği öğrenildi.

Emniyete getirilmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan sürücü, “Araç boştu. Eşim hamile bir an önce eve yetişmek amacıyla öyle kullandım.” diyerek kendini savundu

İSTANBUL (AA)