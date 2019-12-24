Okul sıralarında ‘kimyasal’ tehlikesi

Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışı, Resmi Gazete’de yayımlanan 5898 Sayılı ‘Uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla’ yasaklanmış durumda.

Bu yasak kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden tüm ürünleri kapsıyor.

“BELLEK VE ÖĞRENME ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLİYOR”

Bu tür ürünlerin ebeveyn ya da öğretmen kontrolü dışında kullanılmasının uyuşturucu bağımlılığına kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunan Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, “Bağımlılık yapıcı inhalan grubu maddeler var. Bu maddeler kırtasiye ürünlerinde temizlik alanlarında kullanıyor. Oje, aseton, yapıştırıcılar, sprey boyalarda ve kırtasiye ürünlerinde bulunuyor. Kırtasiye ürünlerinin muhatabı çocuklar, ergenler ve yeni gelişmekte olan beyinler. Bu maddeler beyne hızlı bir şekilde ulaştığı için olumsuz etkileri oluyor. Bağımlılık potansiyeli doğurabiliyor” dedi.

“ÇABUK ÖFKELENME, SALDIRGANLIK, ARKADAŞ ÇEVRESİNİN DEĞİŞMESİ”

Kimyasal maddeleri koklayan çocuklarda bağımlılık merkezinin tetiklendiğini ve uyuşturucu bağımlılığı riskinin arttığını belirten Doç. Dr. Göğcegöz, “Solventlerle temas edene beyinlerde bağımlılık merkezi dediğimiz merkez tetiklendiği için bağımlılık riski artıyor. Okula gitme, kişisel, temizlik, iletişim alışkanlıklarında değişiklikler ya da çabuk öfkelenme, saldırganlık, arkadaş çevresinin değişmesi uyarıcı faktörler olabilir. Bu durumda ailelerin dikkat edip, önlem almaları gerekebilir. İlk başlarda arada bir kullanım, daha sonra sık kullanım en son kontrolsüz kullanıma kadar giden bir bağımlılık döngüsü tetiklenebiliyor. Dolayısıyla bağımlılık tedavisinde de en önemli adım madde ile bağlantıyı kesmektir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavi sürecine girmek gerekiyor” diye konuştu.

“ARA MAHALLELERDE, FİYAT ODAKLI OLAN YERLERDE SATILIYOR”

Bir başka kırtasiyeci Talip Enes ise ürünlerin üzerinde gerekli uyarıların bulunduğunu ailelerin alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında ‘su bazlı olmayan yapıştırıcılar, solventler, sprey boyalar, yazı düzeltici sıvılar, kokulu silgiler, işaretleyici kalemler, resim boyaları, oyun hamurları ve uçan balonlar’ yer alıyor. (DHA)