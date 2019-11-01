Okula tabancayla giden öğrenci kendini böyle savundu: Düğüne gitmiştim

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Saime-Salih Konca Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfta okuyan E,B, okula tabancayla gitti.

DHA’nın haberine göre; silahı fark eden bir öğretmen, durumu okul yönetimine bildirdi.

Rehber öğretmen gözetimde okuldan alınan öğrenci, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

E.B’nin Emniyet’te verdiği ifadede, “Düğüne gitmiştim. Bu yüzden tabanca yanımda kaldı” dediği öğrenildi.

Polis el koyduğu tabancayı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi.

E.B. ise savcının talimatı üzerine ailesine teslim edildi.